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17:47 | 16.07.2020
Фото: В.Н.Горелых
Свердловскую организацию, работающую с мигрантами, оштрафовали на 10 миллионов рублей
По словам главы пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых, нарушения связаны с предоставлением заведомо ложных сведений о целях пребывания иностранцев в стране.
Органы внутренних дел возбудили 46 административных дел в связи с нарушением правил пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства. В частности, 23 постановления о назначении наказания в виде штрафа на сумму 400 тысяч рублей по каждому делу в отношении юридического лица. Кроме этого, 23 штрафа на сумму 45 тысяч рублей по каждому инциденту оплатит и директор организации.
«Чтобы ввести в заблуждение силовиков, подозреваемые каждый раз придумывали новые схемы обмана. То их клиенты якобы ехали на Урал для участия во всевозможных выставках, то для исследования различных сфер рынка, и так далее. А в реальности «гости» оседали где угодно, только не там, где указывало вышеназванное ООО. В общей сложности нарушители законодательства теперь обязаны внести в доход государства за фальсификацию информации более 10 миллионов рублей. Кроме того, управлением организации дознания ГУ МВД России по Свердловской области по данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 322.1 УК РФ - организация незаконной миграции», – отметил полковник Горелых.
Расследование дела по работе «Дао-Центра» продолжается.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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