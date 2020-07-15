Ещё 203 человека в Екатеринбурге заболели COVID-19

12:52 | 16.07.2020

Фото: primorsky.ru

По данным на 16 июля, в Екатеринбурге за последние сутки зарегистрировали ещё 203 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.



За сутки на Среднем Урале ещё 349 человек заболели коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 16984 пациентов. Зафиксировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 179. Из больниц по выздоровлению выписались ещё 323 человека с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 10937 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»