В Екатеринбурге закроют движение по одной из улиц Академического

11:18 | 16.07.2020

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга из-за строительства тепловой сети закроют движение транспорта по проезду вдоль нечётной стороны проспекта Академика Сахарова.



Ограничения будут действовать с 5 августа по 5 октября на участке от жилого дома № 31 на проспекте Академика Сахарова до выезда на проспект около пересечения с улицей Амундсена.



Энергетики просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»