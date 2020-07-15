В Екатеринбурге трёх человек подозревают в сбыте поддельных купюр

В Екатеринбурге сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу задержали подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, 1 июля в полицию поступило сообщение от администрации ресторана быстрого питания на улице 8 Марта. Там рассказали, что один из посетителей пытался расплатиться поддельной купюрой номиналом 5000 рублей.Подозреваемым в сбыте оказался ранее не судимый, неработающий 19-летний житель Екатеринбурга. Установлено, что он и два знакомых (1999 и 2000 г.р.) приобрели 15 фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей через интернет и сбывали их в различных торговых организациях, совершая мелкие покупки.В настоящее время молодые люди задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Теперь подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.