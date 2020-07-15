В Екатеринбурге ищут 75-летнюю женщину

21:56 | 15.07.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропала 75-летняя Светлана Михайловна Маколдина (Попову). Женщина ушла из дома вчера вечером и не вернулась, об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».



Рост пенсионерки 160 сантиметров. Она худощавого телосложения. У Светланы Михайловны седые волосы и зеленые глаза.



В последний раз её видели одетой в светлую футболку-майку, широкие светло-зеленые штаны, черные ботинки и светлый платок. С собой у Маколдиной была черная сумка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»