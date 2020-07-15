 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

21:56 | 15.07.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге ищут 75-летнюю женщину

В Екатеринбурге пропала 75-летняя Светлана Михайловна Маколдина (Попову). Женщина ушла из дома вчера вечером и не вернулась, об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Рост пенсионерки 160 сантиметров. Она худощавого телосложения. У Светланы Михайловны седые волосы и зеленые глаза.

В последний раз её видели одетой в светлую футболку-майку, широкие светло-зеленые штаны, черные ботинки и светлый платок. С собой у Маколдиной была черная сумка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
15.07.2020

22:19 | 15.07.2020
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

21:56 | 15.07.2020
В Екатеринбурге ищут 75-летнюю женщину

20:38 | 15.07.2020
«Урал» потерпел поражение в игре с «Арсеналом»

20:29 | 15.07.2020
В Прикамье разрешено работать летним террасам с панорамными окнами

20:22 | 15.07.2020
В Свердловской области за сутки проведено 13818 исследований на коронавирус

19:31 | 15.07.2020
Смертность в Свердловской области снизилась на 0,6%

19:04 | 15.07.2020
В Царские дни в Екатеринбурге открылась выставка «От покаяния к воскресению России»

18:42 | 15.07.2020
В Екатеринбурге может быть побит очередной температурный рекорд

18:31 | 15.07.2020
Схиигумен Сергий «исправил» видео после требований Роскомнадзора

18:03 | 15.07.2020
В Екатеринбург едет глава Минздрава РФ

17:49 | 15.07.2020
В Екатеринбурге изменятся схемы движения нескольких троллейбусов

17:48 | 15.07.2020
В Перми из-за ремонта улицы Крупской поменяется движение некоторых маршрутов

17:29 | 15.07.2020
В Екатеринбурге две недели ищут пропавшего подростка

17:04 | 15.07.2020
12 лесных пожаров действуют на территории Свердловской области

16:34 | 15.07.2020
Мэр Екатеринбурга поручил увеличить количество бригад «скорой»

16:25 | 15.07.2020
В Пермском крае в 2020 году отремонтируют и построят более 800 участков дорог

16:08 | 15.07.2020
Возле реки в Североуральске нашли использованные иглы от шприцов

15:59 | 15.07.2020
Во время Царского крёстного хода на дорогах Екатеринбурга перекроют движение транспорта

15:26 | 15.07.2020
На Широкой Речке в Екатеринбурге появится «Тёплый Стан»

15:05 | 15.07.2020
В Екатеринбурге погиб разнорабочий

15:00 | 15.07.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 16 территорий Пермского края

14:56 | 15.07.2020
В Перми из-за аномальной жары начали поливать тротуары

14:48 | 15.07.2020
В Екатеринбурге огласили приговор полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки в служебном авто

14:34 | 15.07.2020
Жителей уральского посёлка осудили за убийство четырёх человек

14:12 | 15.07.2020
Футболисты «Урала» встретят в Екатеринбурге «Арсенал»

14:09 | 15.07.2020
В Пермском крае откроется 21 центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»

13:57 | 15.07.2020
Уралуправтодор открыл движение на трассе М-5 «Урал» раньше срока

13:52 | 15.07.2020
В Перми с 15 июля откроются аттракционы в городских парках

13:44 | 15.07.2020
На Среднем Урале пропала 36-летняя женщина

13:25 | 15.07.2020
Суд Екатеринбурга решил выпустить из СИЗО гендиректора «Титановый Долины»

13:01 | 15.07.2020
Еще 153 екатеринбуржца заразились коронавирусом

12:58 | 15.07.2020
В Прикамье четверть заболевших коронавирусом за сутки старше 65 лет

12:55 | 15.07.2020
Свердловские врачи вылечили еще 291 пациента с коронавирусом

12:55 | 15.07.2020
Техническим директором – главным инженером ООО «Пермская сетевая компания» назначен Сергей Гужев

12:54 | 15.07.2020
В Прикамье за сутки подтверждено 75 случаев коронавируса

12:53 | 15.07.2020
От коронавируса скончались еще три свердловчанина

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 