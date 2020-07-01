В Екатеринбурге изменятся схемы движения нескольких троллейбусов

17:49 | 15.07.2020

В Екатеринбурге из-за ремонта тепловой сети на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов изменятся схемы движения нескольких троллейбусов. Работы выполнил «Екатеринбургская теплосетевая компания» с 00:00 18 июля до 05:00 20 июля.



На время ремонта изменятся схемы движения троллейбусных маршрутов:



- Маршрут № 3: станция «Крауля» – улица Крауля – улица Малышева – улица Карла Либкнехта – улица Якова Свердлова – станция «Железнодорожный вокзал» – улица Якова Свердлова – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица Крауля – станция «Крауля»;



- Маршрут № 12: станция «Веер» – проспект Космонавтов – улица Смазчиков – улица Сулимова – улица Данилы Зверева – улица Комсомольская – улица Академическая – улица Мира – улица Первомайская – улица Студенческая – станция «Академическая» – улица Первомайская – улица Данилы Зверева – улица Сулимова – улица Смазчиков – проспект Космонавтов – станция «Веер»;



- Маршрут № 17: станция «Коммунистическая» – улица Восстания – улица 40 лет Октября – проспект Орджоникидзе – улица Машиностроителей – проспект Космонавтов – разворотное кольцо по улице Артинской – проспект Космонавтов – улица Машиностроителей – проспект Орджоникидзе – улица 40 лет Октября – улица Восстания – станция «Коммунистическая»;



Кроме того, будет закрыто движение троллейбусов № 5 и № 9.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»