12 лесных пожаров действуют на территории Свердловской области

17:04 | 15.07.2020

Фото: nur24.ru

На сегодняшний день в Свердловской области действуют 12 лесных пожаров, семь из которых распространяются на территории Ивдельского городского округа. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Также он отметил, что накануне, 14 июля, решением главы Ивдельского ГО на территории муниципалитета был введён режим чрезвычайного положения.



По данным министра, с начала года в регионе был зарегистрирован 281 лесной пожар. Всего огнём пройдена площадь в 2300 га. «Если говорить о количестве, то это больше прошлого года на 19%, если говорить о площади, то это меньше прошлого года на 10%. Июльская жара, конечно, привела к статистике по увеличению количества лесных пожаров»,- сказал Кузнецов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»