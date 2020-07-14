В Екатеринбурге огласили приговор полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки в служебном авто

14:48 | 15.07.2020

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Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Александр Тараненко огласил приговор трём бывшим полицейским, которых обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле.



В колонии общего режима Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов проведут шесть лет, а Вадим Мустафин – шесть с половиной лет.



Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«По итогам проведенной служебной проверки был подписан соответствующий приказ с достаточно жесткими мерами реагирования на произошедшую ситуацию. Всего строгое наказание понесли 17 полицейских. Три непосредственных руководителя осужденных уволены со службы в органах внутренних дел, еще три должностных лица переведены на нижестоящие должности, восемь человек предупреждены о неполном служебном соответствии - это одна из самых суровых мер в системе МВД — за ней следует увольнение. Кроме того, в приказ о привлечении к ответственности за допущенное ЧП с личным составом были включены три представителя регионального главка МВД. Что касается самих работников ППС, то они давно уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и теперь понесут предусмотренную законом уголовную ответственность»,- отметил Горелых.



Напомним, что 18 августа прошлого года экс-сотрудники ППС в Екатеринбурге на улице Чайковского встретили девушку. Согласно версии следствия, они силой посадили ее в патрульную машину и изнасиловали.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»