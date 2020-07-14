В России выявили 6422 новых случая коронавируса

В России за сутки лабораторно подтвердили 6 422 случая заражения коронавирусной инфекции, из них 1 708 случаев (26,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 746 369 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали еще 10 424 человек. Всего врачи спасли уже 523 249 россиянина с COVID-19.Зафиксировано еще 156 летальных случая. За все время эпидемии в России от коронавируса скончались 11 770 человек.