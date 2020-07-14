Бюст героя СССР Григория Речкалова появится в уральской столице

11:59 | 15.07.2020

Фото: Екатеринбургская городская дума

В столице Урала установят бюст дважды героя Советского Союза Григория Речкалова. Памятник появится рядом с улицей, названной в честь летчика.



В пресс-службе ЕГД рассказали, что работа по установке бюста поручена председателю постоянной комиссии муниципального парламента по безопасности жизнедеятельности и герою России Сергею Воронину. Установкой памятника займется общественная организация «Офицеры Академического».



Планируется, что бюст установят на улице Суходольская. Открытие монумента ожидается в сентябре.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»