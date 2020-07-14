Новости дня
19:55 | 14.07.2020
Фото: lentachel.ru
Возвращать коронавирусные ограничения в Свердловской области не будут
Креков заявил, что необходимости возвращать введенные ограничения нет, так как ситуация с точки зрения количества выявленных случаев в регионе остается стабильной.
«Нам, конечно же, хотелось бы устойчивого снижения, и, пока мы его не добьемся, на новые послабления пойти не можем. Другое дело, что сейчас мы ужесточим контроль за соблюдением социальной дистанции, масочного режима и режима самоизоляции. Еще мы обязательно уменьшим количество людей, которые проходят лечение от коронавируса на дому», - отметил Креков.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
14.07.2020
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