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19:55 | 14.07.2020

Фото: lentachel.ru

Возвращать коронавирусные ограничения в Свердловской области не будут

В Свердловской области не будут возвращать отмененные коронавирусные ограничения, об этом рассказал замгубернатора Павел Креков на брифинге.

Креков заявил, что необходимости возвращать введенные ограничения нет, так как ситуация с точки зрения количества выявленных случаев в регионе остается стабильной.

«Нам, конечно же, хотелось бы устойчивого снижения, и, пока мы его не добьемся, на новые послабления пойти не можем. Другое дело, что сейчас мы ужесточим контроль за соблюдением социальной дистанции, масочного режима и режима самоизоляции. Еще мы обязательно уменьшим количество людей, которые проходят лечение от коронавируса на дому», - отметил Креков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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