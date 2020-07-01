В Свердловской области растет число несчастных случаев на воде

18:08 | 14.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В ГУ МЧС по Свердловской области обеспокоены резким ростом количества несчастных случаев на воде. В связи с этим спасатели попросили уральцев соблюдать правила поведения во время отдыха.



С 1 июня в водоемах региона утонуло 35 человек, 12 из которых – дети. Так, 11 июля на дне Верх-Исетского пруда спасатели нашли тело мужчины, а 12 июня утонувшего нашли на озере Шарташ, при этом на месте был установлен знак «Купание запрещено».



«Кстати, в отношении граждан, игнорирующих подобные объявления, а также родителей, не осуществляющих должного контроля за детьми, сотрудниками полиции составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях. Теперь горе-отдыхающим грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей», - сказали в администрации города Екатеринбурга.



Спасатели настоятельно просят граждан быть осторожнее и соблюдать правила поведения на воде.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»