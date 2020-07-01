В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

В Екатеринбурге пропал 83-летний Константин Васильевич Арзамасцев. Он ушел из дома 12 июля и до сих пор не вернулся.Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, длинные седые волосы. Особые приметы: присутствует лёгкая седая щетина.На момент пропажи он был одет в серую рубашку с коротким рукавом, синие джинсы и коричневые туфли.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Константина Арзамасцева, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.