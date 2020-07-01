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17:13 | 14.07.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, длинные седые волосы. Особые приметы: присутствует лёгкая седая щетина.
На момент пропажи он был одет в серую рубашку с коротким рукавом, синие джинсы и коричневые туфли.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Константина Арзамасцева, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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