Новости дня
13:01 | 14.07.2020
Фото: АГН «Москва»
В России за сутки коронавирус обнаружен у 6248 человек
Больше всего новых случаев выявлено в Москве (+613), Петербурге (+281), ХМАО (+268), Свердловской области (+245), Алтайском крае (+238), ЯНАО (+211) и Подмосковье (+198).
За день умерли 175 человек. С начала эпидемии в России умерли 11614 человек с коронавирусом.
За сутки выздоровели 8804 человека. С начала распространения вирус в стране выздоровели 512 825 человек.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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