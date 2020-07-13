В России за сутки коронавирус обнаружен у 6248 человек

13:01 | 14.07.2020

Фото: АГН «Москва»

За последние сутки в России зарегистрировали 6248 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 739 947 человек.



Больше всего новых случаев выявлено в Москве (+613), Петербурге (+281), ХМАО (+268), Свердловской области (+245), Алтайском крае (+238), ЯНАО (+211) и Подмосковье (+198).



За день умерли 175 человек. С начала эпидемии в России умерли 11614 человек с коронавирусом.



За сутки выздоровели 8804 человека. С начала распространения вирус в стране выздоровели 512 825 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»