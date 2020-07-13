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09:23 | 14.07.2020

Фото: ТАСС

Полиция Екатеринбурга направила в суд дело мужчины, обвиняемого в доступе к охраняемой законом информации

Полицией Екатеринбурга в суд направлено уголовное дело
о неправомерном доступе к охраняемой законом информации. В преступлении обвиняется 34-летний житель Республики Башкортостан.

Установлено, что в период с декабря 2016 по ноябрь 2017 года гражданин в Воронеже установил на свой компьютер специальные программы для подбора пароля, логина, а также дистанционного подключения к другим ПК. Затем мужчина получил доступ к серверам филиала одного из предприятий Приморского края.

Обвиняемый создал поручения о перечислении денежных средств с лицевого счёта предприятия на подконтрольные ему сим-карты и банковские карты, похитив порядка 1,5 миллионов рублей.

Ранее у гражданина уже были проблемы с законом. В мае 2019 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его за аналогичное преступление, а так же мошенничество к трём годам лишения свободы условно. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела из Екатеринбурга направлены в суд Воронежа для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение данного преступления, составляет до четырёх лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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