Из ОАЭ в Екатеринбург прибыл 51 россиянин

19:25 | 13.07.2020

Фото: iz.ru

Вывозной рейс доставил 51 россиянина из ОАЭ в Екатеринбург.



«Самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Дубаи – Казань – Екатеринбург, прибыл в аэропорт Кольцово 13 июля», - сообщает свердловский оперштаб.



Так как в стране вылета эпидобстановка сравнительно благополучная, было принято решение отправить уральцев на изоляцию под меднаблюдение по месту жительства.



Жителей других регионов отправили в свои территории.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»