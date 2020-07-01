В Екатеринбурге шесть ресторанов закрыли из-за нарушения санитарных мер

19:14 | 13.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Шесть летних веранд ресторанов Екатеринбурга приостановили работу из-за нарушения санитарных правил, об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Среди них «Три толстяка» и «Суботица» на Вайнера, Vietmon и «Аль-Шам» на Малышева, «Ситора» на Попова и «Ветерок» на Горького. Нарушения везде одинаковые — сотрудники кафе работали без масок. Понимаю, на улице очень жарко и тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия коронавируса никуда не исчезла, масочный режим никто не отменял, и соблюдение всех санитарных правил является обязательным условием работы. Исключений не будет», - написал глава региона в своем Instagram.



Напомним, что на сегодняшний день на Среднем Урале зарегистрировано 16 127 случаев коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»