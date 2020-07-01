Опальный Сергий отрицает обвинения в насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

16:59 | 13.07.2020

Фото: скриншот видео

Опальный отец Сергий вновь обратился к общественности с помощью видеоролика, в котором отрицал обвинения в насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре.







– Дорогие Отцы и Матери.



В наш монастырь рвутся волки-оборотни, в митрополичьих рясах, в погонах следственного комитета, полиции, прокуратуры. Сверху спускают директивы, опираясь на СМИ, о фактах надуманных, лживых, о насилиях физических, сексуальных над детьми. Изощряются в своей гнусной, грязной профессиональности. У детей спрашивали: «Снимали ли с вас трусики, наклонялись ли вы, залезали ли к вам в кроватку и т.д». От какого избытка сердца, глаголят их уста? Отрок Саша, после этих допросов замкнулся, перестал говорить и начал писиться. Дети стали спрашивать сестер: «Нас что, хотят посадить в тюрьму?».



Сейчас прокуратура говорит о медицинском освидетельствовании детей, не по заявлениям, а по сообщениям в СМИ. Дайте определения этим сущностям в погонах сами. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили в глубине морской» (Мф.18:6). Прошу матерей, отцов, которые имеют любовь к родине, любовь к детям, а я — открытый человек, мне скрывать нечего, пусть будет решение ваше, ваше личное решение об освидетельствовании детей.



Я находился там, где вы знаете, 13 лет. Все лица, которые имели преступления против детей стали в зонах опущенными.



И раньше это было самым позорным, несмываемым клеймом на всю жизнь, в мире, где вы сейчас живете. Еще раз подчеркиваю и напоминаю всем вам, контроль над детьми в монастыре осуществляли два ученых профессора по психологии — игумения Варвара и монахиня Нина Крыгины.



По воспитанию детей у меня никогда не было к ним вопросов, потому что с их стороны был постоянный контроль за воспитанием и обучением детей, о чем они мне всегда докладывали как духовнику и строителю обители в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».



Убедительно прошу вас всех отцов и матерей, которые меня слышат, написать заявления на руководителей прокуратуры, полиции, следственного комитета, которые дали эти грязные, необоснованные указания.



Прошу правозащитников детей всей России не оставить этот вопрос без внимания. Наши дети страдают от трусости, малодушия, подлости и предательства людей в погонах, которые должны запретить сцены насилия в интернете, соц.сетях и телевидении.



Да, согласен, много среди офицеров хороших людей, но молчанием предается Бог, предается родина, предается будущее, т.е. наши дети. Кто будет отвечать за духовное, безнравственное насилие над психикой наших детей?



Офицеры, неужели вы псы, спущенные с цепей, чтобы ради чрева разорвать беззащитных монастырских детей? Что вы можете сказать мне, схиигумену Сергию, давшему пищу, питие, образование, воспитание вашим миром брошенным детям? Их сотни матерей, которые не могли прокормить своих детей в самой богатой стране — России.



Град небесный ожидает всех вас иуд, предавших Бога, Царицу Небесную Пресвятую Богородицу и всех святых в мире просиявших. Какой Бог у вас в масках? Какой страх заставил вас закрывать Церкви? Какой ужас посеян в ваших умах, в ваших сердцах и кем? Ответьте мне! Не страшно ли вам слышать эти слова?



Сегодня распинают монастырь на Кресте, завтра будут распинать вас!



«Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу» (Ин.16:2). Объяснения детей, взятыми узкими специалистами и матерями у монастырских детей будут переданы правозащитникам. Богу нашему слава, всегда, ныне и присно и во веки веков! Аминь, – заявляет схимонах.







Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»