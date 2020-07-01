В Екатеринбурге продлили арест обвиняемому в убийстве девушки

16:38 | 13.07.2020

Фото: Яна Смирнова / «ВКонтакте»

В Екатеринбурге продлили срок ареста Лочинбеку Низомидинову, который обвиняется в убийстве 19-летней Яны Смирновой. 31-летний мужчина пробудет в СИЗО еще два месяца.



Как рассказали в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга, по просьбе следователей срок содержания по стражей Низомидинову продлили до 13 сентября. В СКР заявили, что это связано с большим количеством назначенных экспертиз, проведение которых пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.



Напомним, что 28 февраля 2020 года на Вторчермете пропала Яна Смирнова. Ее нашли мертвой спустя месяц в 30-ти километрах от Екатеринбурга. 23 марта задержали подозреваемого в убийстве девушки. На время расследования его отправили в СИЗО.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»