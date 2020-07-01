Колонию Каменска-Уральского проверяют после побега осужденного

15:55 | 13.07.2020

Фото: kubnews.ru

В колонии-поселении №59 в Каменске-Уральском сотрудники ГУФСИН начали проверку после побега заключенного в минувшие выходные.



Как сообщает Znak.com пресс-секретарь ведомства Александр Левченко, обнаружилось отсутствие осужденного в субботу в 17:00, во время общей пофамильной проверки. Согласно предварительной информации, он сбежал из теплиц, куда был выведен для работы. Сбежавшего задержали на трассе Екатеринбург — Пермь той же ночью.



Известно, что молодого человека осудили на два года, освободиться он должен 2 июня 2021 года. Отмечается, что к нарушениям сбежавший не был склонен, на профучете также не состоял.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы побега. По итогам проверки будет определено наказание.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»