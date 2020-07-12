«Коронавирусные» ограничения в Свердловской области продлены

13:58 | 13.07.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, до 20 июля.



Указ губернатора уже опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области. В регионе также продолжает действовать масочный режим, правила повсеместной дезинфекции и соблюдения социальной дистанции, а также ряд других оставшихся ограничительных мер.



Напомним, что за последние сутки на Среднем Урале выявили 218 новых случаев коронавируса. Всего в области зафиксировано 16 127 заболевших COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»