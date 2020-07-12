Пятерых свердловчан осудят за кражи радиаторов охлаждения

13:42 | 13.07.2020

Фото: УТ МВД по УрФО

В столице Урала осудят участников организованной группы, которая похищала радиаторы охлаждения тепловозов. Ущерб составил 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по УрФО.



На протяжении нескольких месяцев пять участников организованной группы похищали радиаторы охлаждения тепловозов в разных городах Свердловской области, Перми и Тюмени. Каждый радиатор на 10-15% состоит из стали и на 80-85% из латуни и меди, из-за которых злоумышленники и совершали кражи.



Организатором краж был 59-летний свердловчанин. Более 40 лет провел в местах лишения свободы. Последние четыре судимости он получил также из-за краж радиаторов. В колонии он познакомился с будущим пособником – 24-летним парнем. Выйдя на свободу, они продолжили совершать кражи, предложив нелегально подзаработать еще троим свердловчанам 1999, 1987 и 1984 годов рождения.



— С октября по декабрь 2019 года злоумышленники преимущественного втроем доезжали на автобусе или электропоезде до промежуточной станции и под покровом ночи проникали на территории депо, где за несколько минут ловко снимали с тепловозов радиаторы охлаждения. Железнодорожные детали они выносили за территорию станции, заказывали грузовой автомобиль и вывозили в пункт приема металлолома. Первая кража была совершена на станции

Екатеринбург-Сортировочный, одна кража на станции Пермь-1 и несколько в Егоршино и Тюмени на станции Войновка. За одно хищение в Тюмени пособники за 2 часа успели снять 38 радиаторов, сдав которые получили более 100 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УТ МВД.



Сотрудники уголовного розыска задержали похитителей 13 декабря в момент совершения очередной кражи на станции Войновка. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела.



В общей сложности они совершили 13 краж, похитив 188 радиаторов на сумму ущерба свыше 700 тысяч рублей. Дело передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.



Решения о назначении наказания двое похитителей ожидают в следственном изоляторе, трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»