В Свердловской области опрокинулся бетоновоз, водитель погиб

Минувшей ночью на 31 километре автодороги Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка бетоновоз съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии погиб человек.Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, бетономеситель КАМАЗ двигался ночью в районе поселка Висим. 55-летний водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик съехал в кювет и перевернулся. Водитель погиб на месте аварии.Прибывшие сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и установили личность водителя. Погибшим оказался житель Нижнего Тагила. Водительские права он получил 7 лет назад. С начала этого года он уже два раза попадался автоинспекторам из-за нарушения ПДД.