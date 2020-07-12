В Екатеринбурге пропал 24-летний парень

10:36 | 13.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 24-летний Тимур Валерьевич Белоконь. Его местонахождение неизвестно с 9 июля.



Приметы пропавшего: рост 185 см, нормальное телосложение, карие глаза, черные волосы.



На момент пропажи он был одет в белую олимпийку, темно-синие шорты и зеленые сланцы.



Всех, кто знает, где находится Тимур Белоконь, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»