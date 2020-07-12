Новости дня
10:36 | 13.07.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 24-летний парень
Приметы пропавшего: рост 185 см, нормальное телосложение, карие глаза, черные волосы.
На момент пропажи он был одет в белую олимпийку, темно-синие шорты и зеленые сланцы.
Всех, кто знает, где находится Тимур Белоконь, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:58 | 13.07.2020
«Коронавирусные» ограничения в Свердловской области продлены
13:42 | 13.07.2020
Пятерых свердловчан осудят за кражи радиаторов охлаждения
13:18 | 13.07.2020
В столице Урала перекроют улицу Раевского
13:01 | 13.07.2020
Среди новых заболевших коронавирусом в Пермском крае шестеро детей
12:55 | 13.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 137 человек
12:54 | 13.07.2020
Пермская разработка позволяет безопасно перевозить молочную продукцию по всей стране
12:53 | 13.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 68 пациентов с коронавирусом
12:52 | 13.07.2020
На Среднем Урале от коронавируса умерли еще 6 человек
12:51 | 13.07.2020
В России выявили 6537 новых случаев коронавируса
12:49 | 13.07.2020
В Прикамье выявлен 71 случай коронавируса
12:48 | 13.07.2020
Еще 218 свердловчан заболели коронавирусом
12:22 | 13.07.2020
ФК «Урал» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3
12:21 | 13.07.2020
В Пермь возвращается жара
12:08 | 13.07.2020
«Пермская сетевая компания» ведет гидравлические испытания в четырех районах Перми
11:59 | 13.07.2020
В проектном институте УГМК создали лабораторию по испытанию цемента
11:50 | 13.07.2020
Мэр Екатеринбурга назначил главу Октябрьского района
11:31 | 13.07.2020
Екатеринбуржцы испугались смерча в районе вокзала
11:15 | 13.07.2020
Сторонница отца Сергия написала открытое письмо митрополиту Екатеринбургскому Кириллу
10:59 | 13.07.2020
В Свердловской области опрокинулся бетоновоз, водитель погиб
10:36 | 13.07.2020
В Екатеринбурге пропал 24-летний парень
10:13 | 13.07.2020
Судебный пристав Екатеринбурга представилась знакомой, чтобы доставить должника в суд
09:52 | 13.07.2020
Аномальная жара на Среднем Урале продержится до выходных
09:35 | 13.07.2020
В Екатеринбурге горел ангар с производственным оборудованием
09:14 | 13.07.2020
В Белоярском районе произошло смертельное ДТП
20:59 | 12.07.2020
Отец Сергий требует от Путина сложить полномочия
19:05 | 12.07.2020
За сутки на Среднем Урале провели свыше 10 тысяч тестов на COVID-19
18:47 | 12.07.2020
В Екатеринбурге пропала пенсионерка
18:40 | 12.07.2020
На перевале Дятлова в Свердловской области локализовали пожар, который начался 9 июля
17:38 | 12.07.2020
В Екатеринбурге эвакуировали «Сима-ленд»
16:09 | 12.07.2020
Впервые в России: робот-двойник человека помогает пермякам получать госуслуги в МФЦ
15:59 | 12.07.2020
В Пермском крае подтвержден еще 61 случай COVID-19
15:48 | 12.07.2020
В Екатеринбурге заминировали Северный автовокзал
15:34 | 12.07.2020
Свердловчан ждёт очень жаркое начало недели
14:31 | 12.07.2020
В Нижнем Тагиле без вести пропал 39-летний мужчина