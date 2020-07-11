В Нижнем Тагиле без вести пропал 39-летний мужчина

14:31 | 12.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Нижнем Тагиле пропал 39-летний Евгений Свистильник. 4 июля его видели в последний раз, с тех пор местонахождение мужчины неизвестно. Поисковый отряд «Лиза Алерт» отмечает, что пропавший может находиться в другом городе.



Приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, тёмно-русые короткие волосы. Был одет в чёрную куртку с надписью «Охрана» на левом рукаве, красную футболку, камуфляжные сине-голубые штаны, чёрные кроссовки и синюю кепку.



Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом инфоргу поиска Дарье по номеру телефона +7 932 125 91 88.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»