В Екатеринбурге при столкновении с Mercedes погиб 36-летний мотоциклист

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью, в 03:15, в Екатеринбурге напротив дома № 175 на улице Белинского в результате столкновения с иномаркой погиб мотоциклист. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля Mercedes при проезде перекрестка Белинского – Шварца на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с водителями мотоциклов Honda и Suzuki.В результате ДТП 36-летний водитель мотоцикла Honda от полученных травм скончался на месте. Машина и мотоцикл сгорели.В настоящее время устанавливается личность водителя иномарки, в которой на момент аварии находилось три человека. Также выясняются все причины произошедшего.