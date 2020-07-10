В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 186 человек

12:46 | 11.07.2020

Фото: yandex.by

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 186 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 280 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 306 человек, скончались два человека.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 15 623 человека. По выздоровлению выписаны 9 828 человека, 156 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»