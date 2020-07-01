В 2021 году в Свердловской области может пройти Всероссийски день поля

22:22 | 10.07.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил провести Всероссийский день поля в Свердловской области в 2021 году. Эту идею поддержал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.



В этом году мероприятия Всероссийского дня поля проходят в Брянской области в online-формате.



«День поля — это уникальная по формату и масштабу выставка передовых достижений отрасли, которые можно оценить в реальных полевых условиях. Многие годы — это мероприятие позволяет оценить темпы технического и научного развития АПК, способствует установлению деловых контактов и обмену опытом между участниками рынка, определению «точек роста» отрасли», — сказал Дмитрий Патрушев.



Евгений Куйвашев подчеркнул, что Свердловская область имеет большой опыт проведения крупных мероприятий. В регионе есть вся необходимая для этого инфраструктура, поэтому Всероссийский день поля пройдет в регионе на самом высоком уровне.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»