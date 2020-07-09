В Каменске-Уральском ищут пропавшего без вести мужчину

14:17 | 10.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 63-летнего жителя Каменска-Уральского. Николай Геннадьевич Мартьянов ушел из дома 6 июля и не вернулся.



Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. В качестве особых примет указаны седые усы.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Юлии 8-904-163-99-57.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»