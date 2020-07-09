В России коронавирус подтвердили еще у 6 635 человек

В России за последние сутки лабораторно подтвердили 6 635 случаев заражения коронавирусной инфекции, из них 1 673 случаев (25,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 713 936 заболевших COVID-19.За сутки из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали 7 752 человека. Всего врачи спасли уже 489 068 россиян с подтвержденным диагнозом.Также зафиксировано еще 174 летальных случаев. За все время эпидемии в России от коронавируса скончались 11 017 человек.