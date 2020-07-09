Подписан проект строительства трамвайной ветки в Академический

09:37 | 10.07.2020

В Екатеринбурге подписали проект-постановление о строительстве трамвайной линии в Академический микрорайон. По словам градоначальника Александра Высокинского, уже определена трассировка ветки.



– Проект-постановление подписали. Линия в Академический в виде трассировок утверждена. Дальше этот район будет развиваться, с задней его части станет проходить городская электричка. Трамвай пересечется с ней, чтобы были общие точки пересадок. Кольцо городской электрички мы сейчас проектируем, — рассказал мэр в эфире E1.ru.



Планируется, что трамвайная ветка будет проложена от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей и до Татищева. На всем протяжении линию обособят от проезжей части, чтобы автомобили не мешали движению общественного транспорта. Также ожидается, что ветка будет иметь точки для пересадок на городскую электричку.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»