Уголовное дело в отношении Тelegram-блогера Александра Устинова рассмотрит московский суд

22:45 | 9.07.2020

Фото с личной страницы Александра Устинова в «Фейсбуке»

В Таганский районный суд г. Москвы направлено уголовное дело в отношении автора Тelegram-канала «Устинов троллит» Александра Устинова и двух его подельников Ивана Бесценного и программиста Антона Старка. Как сообщает издание ЕАН, обвинительное заключение утвердил заместитель Генпрокурора России. Дело поступило в суд 8 июля.



Согласно картотеке суда, в окончательной редакции Александру Устинову вменяется три эпизода вымогательства, в том числе организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере, клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и незаконный оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет. Ему грозит наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.



По версии следствия, Александр Устинов вместе с двумя другими обвиняемыми размещал на информационных порталах компроматного характера недостоверные порочащие сведения об известных политических и бизнес-персонах федерального уровня, за удаление статей о которых необходимо было заплатить крупную сумму.

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