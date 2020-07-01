Для Царских дней в Екатеринбурге депутат Александр Петров передал 50 000 масок

20:34 | 9.07.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Для участников Царских дней в Екатеринбурге депутат Госдумы Александр Петров передал 50 000 масок, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Как отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, такая помощь позволит обезопасить священников, добровольцев и всех участников фестиваля.



Напомним, Царские дни в память о гибели семьи Николая II будут проходить с 12 по 20 июля. Горожане и гости Екатеринбурга смогут посетить фестиваль колокольного звона, выставки, концерты, а также пройти Крестным ходом от Храма на Крови до Ганиной Ямы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»