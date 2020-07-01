Новости дня
20:34 | 9.07.2020
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Для Царских дней в Екатеринбурге депутат Александр Петров передал 50 000 масок
Как отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, такая помощь позволит обезопасить священников, добровольцев и всех участников фестиваля.
Напомним, Царские дни в память о гибели семьи Николая II будут проходить с 12 по 20 июля. Горожане и гости Екатеринбурга смогут посетить фестиваль колокольного звона, выставки, концерты, а также пройти Крестным ходом от Храма на Крови до Ганиной Ямы.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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