В Екатеринбурге на звание Почетного гражданина впервые выдвинули троих кандидатов

19:08 | 9.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице на звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» впервые выдвинуто сразу три кандидата, об этом рассказали в мэрии.



Напомним, номинантами стали председатель Совета директоров АО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин и генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» Николай Клейн. Но члены экспертной комиссии в период борьбы с коронавирусом обратились также с предложением рассмотреть кандидатуры врачей. В итоге в качестве кандидата выдвинули заместителя главврача по стратегическому планированию МАУ «Городской центр медицинской профилактики» главного внештатного врача-эпидемиолог Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александра Харитонова.



Решение о присвоении звания вынесет Екатеринбургская городская Дума.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»