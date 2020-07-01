Новости дня
14:46 | 9.07.2020
Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
Из автобуса в Екатеринбурге выпала 17-летняя девушка
По предварительной информации водитель автобуса №08 двигался по улице Таганская со стороны Красных командиров в сторону Фрезеровщиков и остановился вне остановочного комплекса, нарушая тем самым правила ПДД. После выхода из салона одного пассажира, водитель начал движение с открытыми дверями. В этот момент из автобуса выпала 17 - летняя девушка, которая неожиданно поспешила выйти из транспорта.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что автобусом управлял 25-летний мужчина со стажем вождения пять лет. Он рассказал, что один пассажир попросил остановиться вне остановки, но следом за ним стали выходить другие пассажиры, этого водитель не заметил и начал движение.
В результате падения девушка получила перелом наружной лодыжки. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Сотрудники ГАИ проводят дознание по обстоятельствам произошедшего.
– Во избежание травмирования в общественном транспорте Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям общественного транспорта с требованием осуществлять посадку и высадку пассажиров только на остановочных комплексах, начинать движение только при закрытых дверях. Пассажирам, в свою очередь, соблюдать правила безопасного нахождения в салоне автобусов, трамваев и троллейбусов, быть бдительными при посадке и высадке, не отвлекаться самим и не отвлекать водителя от управления во время движения, держаться за поручни и не задерживаться при входе и выходе из общественного транспорта, – добавили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:58 | 9.07.2020
Опального отца Сергия осудят за возбуждение ненависти
17:48 | 9.07.2020
Упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат для жителей Прикамья продлен до конца июля
17:38 | 9.07.2020
В Екатеринбурге осудили похитителей продуктов из грузовиков
17:17 | 9.07.2020
Спикера белоярской думы требуют лишить полномочий через суд
17:01 | 9.07.2020
В уральской столице поставлен температурный рекорд
16:47 | 9.07.2020
Благоустройство Карабаша не прекращалось во время пандемии
16:15 | 9.07.2020
СКР возбудил уголовное дело после похищения екатеринбуржца
16:03 | 9.07.2020
В Полевском готовятся вырубить лес под будущую мечеть
15:53 | 9.07.2020
На Среднем Урале коронавирусом заразились 390 медиков
15:07 | 9.07.2020
На Среднем Урале отсутствуют места для безопасного купания
14:46 | 9.07.2020
Из автобуса в Екатеринбурге выпала 17-летняя девушка
14:35 | 9.07.2020
В Перми закрывается перекресток Революции и Куйбышева
14:25 | 9.07.2020
В Екатеринбурге суд назначил еще одну экспертизу Румянцеву
14:21 | 9.07.2020
Жители Прикамья могут оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов онлайн
14:01 | 9.07.2020
В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали три человека
13:40 | 9.07.2020
«Горьковка» открывает open-air
13:39 | 9.07.2020
В центре Екатеринбурга неизвестные похитили местного жителя
13:25 | 9.07.2020
В Екатеринбурге изменят движение трамваев из-за ремонта теплосети
13:07 | 9.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 1,05 балла
12:55 | 9.07.2020
Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом
12:53 | 9.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 235 пациентов с Covid-19
12:46 | 9.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 163 человека
12:41 | 9.07.2020
В Пермском крае зафиксировано 70 случаев коронавируса
12:36 | 9.07.2020
Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 15 тысяч
12:36 | 9.07.2020
В России выявили еще 6 509 случаев Covid-19
12:30 | 9.07.2020
Более 4 тысяч гектаров леса высадили в Пермском крае по нацпроекту
12:19 | 9.07.2020
Власти Екатеринбурга изымают земли для Универсиады-2023
12:07 | 9.07.2020
Управление Россельхознадзора по Пермскому краю выявило нарушения при производстве масла
12:03 | 9.07.2020
Энергетики филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» провели рейд по профилактике детского электротравматизма
12:01 | 9.07.2020
Под Екатеринбургом легковой автомобиль сбил лося