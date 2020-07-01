Из автобуса в Екатеринбурге выпала 17-летняя девушка

Сегодня утром в Екатеринбурге напротив дома №52/1 по улице Таганская из автобуса выпала 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.По предварительной информации водитель автобуса №08 двигался по улице Таганская со стороны Красных командиров в сторону Фрезеровщиков и остановился вне остановочного комплекса, нарушая тем самым правила ПДД. После выхода из салона одного пассажира, водитель начал движение с открытыми дверями. В этот момент из автобуса выпала 17 - летняя девушка, которая неожиданно поспешила выйти из транспорта.Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что автобусом управлял 25-летний мужчина со стажем вождения пять лет. Он рассказал, что один пассажир попросил остановиться вне остановки, но следом за ним стали выходить другие пассажиры, этого водитель не заметил и начал движение.В результате падения девушка получила перелом наружной лодыжки. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Сотрудники ГАИ проводят дознание по обстоятельствам произошедшего.– Во избежание травмирования в общественном транспорте Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям общественного транспорта с требованием осуществлять посадку и высадку пассажиров только на остановочных комплексах, начинать движение только при закрытых дверях. Пассажирам, в свою очередь, соблюдать правила безопасного нахождения в салоне автобусов, трамваев и троллейбусов, быть бдительными при посадке и высадке, не отвлекаться самим и не отвлекать водителя от управления во время движения, держаться за поручни и не задерживаться при входе и выходе из общественного транспорта, – добавили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.