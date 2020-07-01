В Екатеринбурге суд назначил еще одну экспертизу Румянцеву

14:25 | 9.07.2020

Фото: Антон Гуськов / ЕАН

В Екатеринбурге суд назначил еще одну медицинскую экспертизу журналисту Максиму Румянцеву.



Напомним, что на протестах около Драмтеатра в прошлом году произошел конфликт между Румянцевым и Максимом Шибановым. Журналист назвал молодого человека «девочкой», из-за чего Шибанов его толкнул так, что Румянцев упал на землю. После этого журналист подал заявление в полицию.



Сегодня стало известно о решении суда провести еще одну медэкспертизу Румянцева, так как мнения разных экспертов расходятся в оценке конфликта.



— Будет проверено, мог ли при данной ситуации Румянцев получить повреждения средней тяжести, а также получить повреждения в области носа, — сообщила судья на заседании.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»