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10:05 | 9.07.2020
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге в ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход
Инцидент произошел накануне вечером. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «Рено Логан» двигался по дворовому проезду дома на Металлургов, 44, когда сбил подростка на самокате, выехавшего из-за грузового автомобиля, который двигался во встречном к автомобилю направлении.
В результате столкновения пострадавшего госпитализировали в ДГКБ №9, где у него зафиксировали закрытый перелом пятой кости правой стопы.
По словам водителя иномарки, он ехал по двору со скоростью 20 км/ч, когда почувствовал удар в левую часть его автомашины от того, что в него въехал мальчик на самокате. После столкновения пешеход встал и убежал, однако автомобилист быстро его нашел.
Со слов родителей, пострадавший получил травмы, когда пересевал дорогу: иномарка наехала на подростка передним левым зеркалом. От удара несовершеннолетний упал, после чего убежал, потому что испугался. Фигурант ДТП его быстро нашел.
Сотрудники полиции провели замеры, составили процессуальные документы, опросили очевидцев ДТП. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего; по окончании проверки будет принято мотивированное решение.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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