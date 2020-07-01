Новости дня
16:34 | 8.07.2020
Скорость растет: интернет МегаФона в Свердловской области признан самым быстрым
В Свердловской области во втором квартале 2020 года эксперты Ookla проанализировали свыше 82 000 тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Средняя скорость скачивания информации в сети «МегаФон» на Среднем Урале составила 22,51 Мбит/c. В Екатеринбурге средняя скорость выше, чем по области, и составляет – 29,29 Мбит/с.
Нарастить скорости удалось благодаря развитию сети. Так, с начала года в регионе было запущено и модернизировано уже свыше 250 базовых станций.
Исследование основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtest® по всей России. Это позволяет определить скорость в любой локации и получить полные и объективные данные. Для составления рейтинга 2020 года Ookla в целом проанализировала более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января по июнь. МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд.
«Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
В первом полугодии темпы роста строительства базовых увеличились, особенно в сегменте 4G/LTE. С января по июль было построено 7,8 тысяч базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced.
© «Вечерние ведомости»
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