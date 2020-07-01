Новости дня
16:09 | 8.07.2020
Прокуратура уличила 10 депутатов Белоярки в предоставлении недостоверной декларации. Одному из них грозит лишение мандата
Между тем, в соответствии с законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Учитывая, что сам Алексей Бутаков не захотел добровольно отказываться от мандата, в ситуацию вмешалась прокуратура, которая уже направила соответствующее представление в думу Белоярского городского округа.
Как рассказал veved.ru председатель думы БГО Андрей Воробьев, рассмотрение представления думы назначено на конец августа, когда состоится очередное заседание представительного органа. Он отметил, что также будет рассматриваться представление в отношении еще 10 депутатов, которых прокуратура уличила в предоставлении неполных и недостоверных сведениях о своем заработке и имуществе членов семей.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:24 | 8.07.2020
В Свердловской области продолжает держаться жара
16:09 | 8.07.2020
Прокуратура уличила 10 депутатов Белоярки в предоставлении недостоверной декларации. Одному из них грозит лишение мандата
15:51 | 8.07.2020
В «Горьковке» появился суперсовременный книжный сканер
15:34 | 8.07.2020
Более 3 тыс. объектов бюджетной сферы Прикамья подключены к единой краевой системе пожарного мониторинга
15:20 | 8.07.2020
Под Екатеринбургом нашли тело пропавшего накануне мальчика
14:49 | 8.07.2020
Пассажиропоток аэропорта «Большое Савино» увеличился в 4,5 раза
14:40 | 8.07.2020
Журналисты вышли на одиночные пикеты к зданию УФСБ в Екатеринбурге
14:25 | 8.07.2020
В Пермском крае открываются еще 10 детских лагерей
14:12 | 8.07.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 2,1%
14:10 | 8.07.2020
Назначен новый начальник Уральского таможенного управления
14:08 | 8.07.2020
На пермском стадионе «Звезда» появится новое крытое поле
13:54 | 8.07.2020
В Прикамье подтверждено 86 случаев COVID-19
13:29 | 8.07.2020
Свердловская больница, где Covid-пациенты используют общий горшок, купила руководителю автомобиль
13:02 | 8.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 1,05 балла
12:50 | 8.07.2020
Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом
12:45 | 8.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 282 пациента с Covid-19
12:40 | 8.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 120 человек
12:31 | 8.07.2020
В России выявили еще 6 562 случаев Covid-19
12:31 | 8.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 263 человека
12:29 | 8.07.2020
В Свердловской области пропал без вести пенсионер
12:07 | 8.07.2020
С начала пандемии власти Прикамья помогли вернуться домой из других стран более чем 500 землякам
11:39 | 8.07.2020
Крупнейший военный концерн России рассмотрит вариант сотрудничества с Пермским краем
11:08 | 8.07.2020
Гитарист группы «Чайф» заразился коронавирусом
10:49 | 8.07.2020
Из Таджикистана в Екатеринбург прилетели 199 россиян
10:20 | 8.07.2020
В Екатеринбурге фонтан горячей воды выбил окна в квартирах многоэтажного жилого дома
10:07 | 8.07.2020
Правительство РФ расширило перечень пострадавших отраслей
09:45 | 8.07.2020
Куйвашев поздравил свердловчан с Днем семьи, любви и верности