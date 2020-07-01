Прокуратура уличила 10 депутатов Белоярки в предоставлении недостоверной декларации. Одному из них грозит лишение мандата

16:09 | 8.07.2020

Белоярская межрайонная прокуратура намерена лишить депутатских полномочий местного парламентария Алексея Бутакова, которой месяц назад суд признал виновным по ч.3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.



Между тем, в соответствии с законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Учитывая, что сам Алексей Бутаков не захотел добровольно отказываться от мандата, в ситуацию вмешалась прокуратура, которая уже направила соответствующее представление в думу Белоярского городского округа.



Как рассказал veved.ru председатель думы БГО Андрей Воробьев, рассмотрение представления думы назначено на конец августа, когда состоится очередное заседание представительного органа. Он отметил, что также будет рассматриваться представление в отношении еще 10 депутатов, которых прокуратура уличила в предоставлении неполных и недостоверных сведениях о своем заработке и имуществе членов семей.

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