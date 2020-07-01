Назначен новый начальник Уральского таможенного управления

14:10 | 8.07.2020

Фото: customsforum.ru

Сегодня заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Андрей Москалец представил нового начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова.



На представлении присутствовали полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и коллектив УТУ.



«Оптимизация взаимодействия Уральского электронной таможни с таможнями фактического контроля региона и снижение административной нагрузки на законопослушный бизнес – два главных вектора развития таможенной службы на Урале» – отметил Алексей Фролов.



Добавим, с 2018 года Фролов занимал пост первого заместителя начальника Уральского таможенного управления. Со 2 июля он назначен исполняющим обязанности начальника УТУ до назначения нового руководителя.



Напомним, со 2 июля экс-начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора возглавил Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования в Москве.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»