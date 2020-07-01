Уральские врачи вылечили еще 282 пациента с Covid-19

12:45 | 8.07.2020

Фото: ru.sputnik.kg

По данным на 8 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 282 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 9 008.



Напомним, в Свердловской области выявлены 14 792 случая заражения (+263 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 166 человек, в среднем – 806, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано три новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 141).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»