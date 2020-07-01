Около 25% коек для больных COVID-19 в Свердловской области свободно

18:24 | 7.07.2020

Фото: news.myseldon.com

В Свердловской области около 25% коечного фонда, зарезервированного под больных COVID-19, свободно, об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков.



«Нам нужна большая цифра для безопасности и спокойствия. Поэтому мы предприняли ряд дополнительных мер, они будут реализованы в течение ближайших трех дней, часть из них уже сегодня, для того, чтобы еще увеличить коечный фонд. Нужно иметь подушку безопасности», - сказал Креков.



На сегодняшний день около 700 пациентов находятся в местах временной изоляции, где есть ещё около 300 свободных мест. Туда будут оправлять больных, уже получивших отрицательные анализы, которые приемлемо себя чувствуют.



Также Креков добавил, что для разгрузки станций скорой помощи, пациентов с подозрением на коронавирус будут возить теперь другим транспортом.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»