7% свердловчан имеют антитела к коронавирусу

18:09 | 7.07.2020

Фото: nypost.com

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, сколько жителей имеют антитела к коронавирусу. По его словам, общая доля носителей колеблется в пределах 7%.



Креков подчеркнул, что многие свердловчане заказывают такое исследование самостоятельно в платных поликлиниках.



«Мы продолжаем исследования, они показывают реальный процент людей, которые перенесли заболевание», — сказал Креков.



Также замгубернатора отметил, что в регионе сокращается количество бессимптомных пациентов и растет число тех, кто болеет с симптомами. Кроме того, растет количество больных со средней и тяжелой формой, в том числе пациентов на ИВЛ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»