Мэр Екатеринбурга расскажет о старте оздоровительной кампании

16:41 | 7.07.2020

Сегодня, 7 июля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский примет участие в программе «Прямая линия» на телеканале «Студия 41». Традиционно трансляцию на YouTube-канале телекомпании и городском портале организуют из кабинета градоначальника.



В ходе программы Высокинский расскажет об инспекционных объездах районов города, старте оздоровительной кампании, мерах безопасности, предпринимаемых в детских оздоровительных лагерях, подготовке к Универсиаде 2023 года и о противостоянии города коронавирусной инфекции. Также будет затронута тема уборки улично-дорожной сети от грязи и пыли.



В конце программы Александр Высокинский ответит на вопросы екатеринбуржцев в онлайн-режиме.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»