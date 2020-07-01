В Екатеринбурге Hyundai прошило обломком забора

Сегодня, 7 июля, на перекрестке Титова – Братская столкнулись Hyundai Porter и Lada Priora. В результате аварии грузовичок врезался в забор.Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, при повороте налево водитель Lada не предоставил преимущество в движении иномарки. Увидев опасность, водитель Hyundai попытался уйти от столкновения, но зацепил ограждение остановки.В результате иномарка снесла несколько металлических конструкций забора, а железный швеллер насквозь прошел сквозь кабину грузовичка. Обломок забора воткнулся в пассажирское сиденье. К счастью, в момент аварии это сиденье пустовало, а водитель Hyundai отделался рассеченной бровью. Обе машины получили механические повреждения.