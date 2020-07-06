COVID-19 унёс жизни ещё семи свердловчан

12:42 | 7.07.2020

Фото: gazeta.ru

В Свердловской области за сутки умерли ещё семь человек, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Общее количество скончавшихся в регионе достигло 138.



За последние сутки на Среднем Урале коронавирусом заразились ещё 226 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 14529 пациентов. Выписано 284 человека. Всего уральские врачи вылечили 8726 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»