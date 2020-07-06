В Первоуральске оперативники пришли на завод, принадлежащий семье местного бизнесмена

12:40 | 7.07.2020

На территории завода в контейнере обнаружили несколько коробок спирта

Оперативники ОЭБиПК ОМВД России по Первоуральску провели проверку на территории Первоуральского трубомеханического завода. Поводом для проведения проверки стала информация о складировании на промплощадке алкогольной продукции.



Как стало известно veved.ru, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен металлический контейнер, принадлежащий бизнесмену Алексею Моржерину – директору ООО «ПТМЗ». В его присутствии контейнер был осмотрен, в нем обнаружено и изъято 23 коробки с этиловым спиртом.



По данным издания, на завод оперативники пришли после того, как ими был выявлен факт поставки спирта в торговый павильон, расположенный около автостанции на Московском шоссе. Тогда в магазине было изъято 9 коробок со спиртом, а также был осмотрен автомобиль, на котором осуществлялась доставка продукции, в котором было обнаружено еще 23 коробки. Как было установлено полицейскими, загрузка производилась именно с территории ПТМЗ.

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