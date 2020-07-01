К отопительному сезону в Свердловской области подготовили 35% домов

19:17 | 6.07.2020

Фото: oboiman.ru

35% многоквартирников в Свердловской области подготовили к отопительному сезону, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Кроме того, к эксплуатации в зимних условиях подготовлено 20% котельных, 35% тепловых сетей, 33% водозаборов, 37% насосных станций, 31% водопроводных и 37% канализационных сетей.



«Проверки и ремонты инфраструктурных объектов и систем жизнеобеспечения идут организованно, в соответствии с установленными сроками, и к началу сентября, мы уверены, завершатся во всех территориях», – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Отметим, что на подготовку к зимнему сезону в этом году выделено около 6,5 миллиарда рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»