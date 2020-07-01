В аэропорту и на вокзале Екатеринбурга звучат аудиоролики о трудовой доблести

18:22 | 6.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В аэропорту и на железнодорожном вокзале уральской столицы начали звучать ролики о героическом подвиге горожан во время Великой Отечественной войны в честь присвоения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести». Как рассказали в администрации города, аудиоролики также будут транслироваться на Северном и Южном автовокзалах.



Напомним, президент Владимир Путин 2 июля подписал указ о присвоении Екатеринбургу почетного звания «Город трудовой доблести». Планируется, что в городах России с таким статусом будут установлены стелы с изображением герба города и текстом указа главы государства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»