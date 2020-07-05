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15:29 | 6.07.2020
Фото: скриншот видео Краснотурьинск LIVE
В Краснотурьинске обнаружили тело утонувшего юноши
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, молодой человек утонул 4 июля в реке Турья. Его тело обнаружили там же, в районе плотины.
Добавим, что все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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