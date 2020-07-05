В Краснотурьинске обнаружили тело утонувшего юноши

15:29 | 6.07.2020

Фото: скриншот видео Краснотурьинск LIVE

В Краснотурьинске завершены поиски утонувшего 20-летнего юноши. Его тело достали из реки Турьи.



Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, молодой человек утонул 4 июля в реке Турья. Его тело обнаружили там же, в районе плотины.



Добавим, что все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»